news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 18 декабря 2025 10:24

«Нефтехимик» примет омский «Авангард» на своем льду

Читайте нас в
Телеграм
«Нефтехимик» примет омский «Авангард» на своем льду
Фото: hcnh.ru

«В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ нижнекамский «Нефтехимик» на своей площадке повторно сыграет с омским «Авангардом».

Хозяева льда подходят к этой встрече, занимая пятую позицию в таблице Восточной конференции. На счету «волков» 18 побед, которые принесли команде 37 очков. Однако в двух последних турах нижнекамцы терпели поражения. Сначала они уступили казанскому «Ак Барсу» (1:3), а затем проиграли нижегородскому «Торпедо» со счетом 2:5.

Гости из Омска в текущем сезоне демонстрируют уверенную игру. «Авангард» находится на третьем месте в Восточной конференции, набрав 45 очков благодаря 21 победе. Недавно клуб прервал победную серию из трех матчей: после победы над московским «Спартаком» (7:5) «ястребы» уступили новосибирской «Сибири» со счетом 2:4.

Матч на «Нефтехим Арене» начнется в 19:00 по московскому времени.

#ХК Нефтехимик #ХК Авангард #кхл
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Стаж для пенсии: учитывается ли самозанятость у жителей Татарстана

Стаж для пенсии: учитывается ли самозанятость у жителей Татарстана

17 декабря 2025
Коробченко: «У нас ничего не останавливается. Но больше половины проектов – секретные»

Коробченко: «У нас ничего не останавливается. Но больше половины проектов – секретные»

17 декабря 2025