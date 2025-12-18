«Нефтехимик» примет омский «Авангард» на своем льду

Фото: hcnh.ru

«В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ нижнекамский «Нефтехимик» на своей площадке повторно сыграет с омским «Авангардом».

Хозяева льда подходят к этой встрече, занимая пятую позицию в таблице Восточной конференции. На счету «волков» 18 побед, которые принесли команде 37 очков. Однако в двух последних турах нижнекамцы терпели поражения. Сначала они уступили казанскому «Ак Барсу» (1:3), а затем проиграли нижегородскому «Торпедо» со счетом 2:5.

Гости из Омска в текущем сезоне демонстрируют уверенную игру. «Авангард» находится на третьем месте в Восточной конференции, набрав 45 очков благодаря 21 победе. Недавно клуб прервал победную серию из трех матчей: после победы над московским «Спартаком» (7:5) «ястребы» уступили новосибирской «Сибири» со счетом 2:4.

Матч на «Нефтехим Арене» начнется в 19:00 по московскому времени.