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Спорт
10 сентября 2022  08:30
Артур Халилуллов

«Нефтехимик» примет минское «Динамо» в Нижнекамске

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Сегодня нижнекамский «Нефтехимик» сыграет на своем льду с минским «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Начало встречи в 17:30.

Команда Олега Леонтьева после трех матчей занимает девятое место в Восточной конференции КХЛ. «Нефтехимик» отстает от восьмой команды в таблице на одно очко, имея игру в запасе по сравнению с челябинским «Трактором».

В последней игре чемпионата нижнекамцы уступили на выезде ярославскому «Локомотиву» со счетом 3:4.

«Динамо» занимает девятое место в таблице Западной конференции. В последней игре минская команда проиграла на своем льду уфимскому «Салавату Юлаеву» (2:4).

#ХК Нефтехимик #кхл #хоккей
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