«Нефтехимик» примет минское «Динамо» в Нижнекамске

Сегодня нижнекамский «Нефтехимик» сыграет на своем льду с минским «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Начало встречи в 17:30.

Команда Олега Леонтьева после трех матчей занимает девятое место в Восточной конференции КХЛ. «Нефтехимик» отстает от восьмой команды в таблице на одно очко, имея игру в запасе по сравнению с челябинским «Трактором».

В последней игре чемпионата нижнекамцы уступили на выезде ярославскому «Локомотиву» со счетом 3:4.

«Динамо» занимает девятое место в таблице Западной конференции. В последней игре минская команда проиграла на своем льду уфимскому «Салавату Юлаеву» (2:4).