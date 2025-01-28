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На главную ТИ-Спорт 28 января 2025 09:03

«Нефтехимик» примет команду-сенсацию, череповецкую «Северсталь» на своем льду

«Нефтехимик» примет команду-сенсацию, череповецкую «Северсталь» на своем льду
Фото: hcnh.ru

Нижнекамский «Нефтехимик» сегодня примет на своем льду череповецкую «Северсталь», которая сенсационно поднялась на вторую строчку в Западной конференции КХЛ.

Команда Андрея Козырева после 49 игр сезона набрала 63 очка, и заслуженно идет в лидирующей группе своей конференции.

Нижнекамская команда наоборот невзрачно проводит свой сезон. В январе команда Олега Леонтьева выдала серию из шести поражений подряд. И лишь в понедельник ее прервала, обыграв дома «Ладу» (4:2). Тем не менее, татарстанцы по-прежнему занимают место вне зоны плей-офф – девятое. На их счету 43 очка после 49 проведенных игр.

Начало сегодняшнего матча запланировано на 19:00 по московскому времени, на льду «Нефтехим Арены».

#ХК Нефтехимик #хк северсталь
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