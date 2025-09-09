news_header_top
«Нефтехимик» примет дома «Трактор» в рамках регулярного чемпионата КХЛ

Фото: hcnh.ru

«Нефтехимик» сегодня сыграет против «Трактора» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Начало встречи в Нижнекамске запланировано на 19:00 по мск.

В дебютной встрече нового сезона КХЛ «волки» был разгромлены дома «Северсталью» (0:5). На данный момент нижнекамский клуб замыкает турнирную таблицу Восточной конференции.

«Трактор» в первых двух матчах нового сезона еще не добыл побед. Челябинцы уступили «Локомотиву» (1:2 по булл.) и «Барысу» (3:4 ОТ) на прошлой неделе.

После двух матчей «Трактор» располагается на седьмом месте Восточной конференции.

#ХК Нефтехимик #ХК Трактор
