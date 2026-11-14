«Нефтехимик» примет «Авангард» в матче чемпионата КХЛ

Фото: hcnh.ru

Сегодня нижнекамский «Нефтехимик» встретится с омским «Авангардом» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра пройдет в Нижнекамске, начало запланировано на 14:00 мск.

Перед встречей «Нефтехимик» занимает шестое место в общей таблице чемпионата, набрав 31 очко в 26 матчах. «Авангард» располагается на десятой строчке с 28 очками после 24 игр.

Лучшим бомбардиром «Нефтехимика» в текущем сезоне является нападающий Андрей Белозеров, на счету которого 21 очко (8 голов и 13 результативных передач). В составе «Авангарда» по этому показателю лидирует Джошуа Ливо с 19 очками (8+11).

Для форварда омской команды Майкла Маклауда предстоящий матч может стать юбилейным: следующее результативное действие станет для него сотым в КХЛ.