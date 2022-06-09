«Нефтехимик» примет «Ак Барс» в августе, нижнекамцы показали планы сборов

Нижнекамский «Нефтехимик» опубликовал планы команды на летний подготовительный период к новому сезону в КХЛ. 13 июля «волки» начнут сборы в Нижнекамске.

«Нефтехимик» проведет ряд контрольных матчей. 29 июля состоится игра с ХК «Салават Юлаев» (место проведения будет сообщено дополнительно). На 7 августа в «Нефтехим Арене» запланирован матч с «Ак Барсом».

Отметим, что 26 августа нижнекамцы проведут ответный матч с «Ак Барсом» в Казани, а на следующий день сыграют ответный поединок против «Салавата Юлаева».

Также сообщается, что с 16 по 19 августа «Нефтехимик» примет участие в турнире «Кубок Республики Казахстан», который пройдет в Нур-Султане. Соперниками «Нефтехимика» станут местный «Барыс», магнитогорский «Металлург», «Автомобилист» из Екатеринбурга и китайский «Куньлунь».