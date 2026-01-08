«Нефтехимик» примет «Адмирал» в рамках регулярного чемпионата КХЛ

Фото: hcnh.ru

Сегодня на своем льду «Нефтехимик» примет «Адмирал» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Начало игры — в 14:00 по московскому времени.

Хозяева льда подходят к поединку на шестой позиции в Восточной конференции, уступая ближайшему преследователю всего одно очко. Форма команды неровная: после пятиматчевой серии поражений «Нефтехимику» удалось одержать две важные победы — на выезде над «Шанхайскими Драконами» (4:3 в овертайме) и дома над «Торпедо» (5:0). Однако в первых двух матчах нового года нижнекамцы снова уступили на выезде, проиграв «Сочи» и уфимскому «Салавату Юлаеву» с одинаковым счетом 1:2.

Гости из Владивостока располагаются на последнем, 11-м месте в конференции, отставая от ближайшего соперника на три очка, но имея при этом три матча в запасе. Серия последних игр у «Адмирала» также сложная: команда проиграла на выезде «Автомобилисту» (2:3) и «Локомотиву» (2:3), а затем дважды уступила в очных дуэлях (2:4 и 2:3 ОТ). В январе клуб Леонида Тамбиева на домашнем льду переиграл «Амур» (3:2), но в гостях потерпел поражение от «Сибири» со счетом 2:5.