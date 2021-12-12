«Нефтехимик» прервал серию поражений в Казахстане, обыграв «Барыс» со счетом 3:1

Победив сегодня в столице Казахстана Нур-Султане «Барыс» со счетом 3:1, нижнекамский «Нефтехимик» прервал свою серию поражений из шести матчей.

На прошлой неделе дома нижнекамцы проиграли «Барысу» (1:3), затем в Казани «Ак Барсу» (2:5). Так что перед встречей в Нур-Султане отступать нижнекамцам после шести поражений подряд было некуда. Да и встречались соседи по турнирной таблице, рвущиеся в зону плей-офф.

В первом же периоде соперники понеслись друг на друга. Такое обилие голевых моментов бывает редко. Очень тяжело пришлось финским вратарям, Йони Ортио у хозяев и Франса Тоухомаа у гостей. Выходы один на один, два в один, но именно стражи ворот были лучшим в первом периоде, едва успевая вытереть пол со лба. Примечательно, что у Ортио работы было заметно больше, чему свидетельство броски в створ ворот, 9-11. Так никто и не пропустил. Боевой период.

Столь же ярко развивались события и во втором периоде. Хотя по-настоящему голевых моментов стало чуть меньше. Команды немного успокоились. И все равно главными на льду оставались вратари. Лишь одну ошибку допустил финн Ортио, не сумев среагировать на нелогичный щелчок защитника «Нефтехимика» Михаила Смирнова с острого угла незадолго до перерыва. Да и попал защитник здорово, точно в ближнюю девятку, 1:0.

В третьем периоде напряжение игры предсказуемо возросло. Отбились хозяева в меньшинстве, но пропустили в равных составах. На этот раз Ортио не увидел простой наброс от синей линии, будучи закрыт своими и чужими игроками. Это снова отличился защитник гостей. На этот раз Александр Севостьянов, впервые забивший в своем четвертом матче за нижнекамцев, 0:2. Сразу вспомнился предыдущий домашний матч «Барыса», в котором хозяева уступали китайскому «Куньлуню» 0:3, а в итоге выиграли.

И сегодня «Барыс» в середине последнего периода отыграл одну шайбу, красиво с разворота с пятачка пробил шведский форвард Якоб Берглунд, 1:2. За две с половиной минуты до конца основного времени хозяева меняют вратаря на шестого полевого игрока. Штурм ворот Туохимаа. Нижнекамцы героически выстояли, а за 8 секунд до конца Денис Вихарев попал в пустые ворота, 1:3. «Нефтехимик» взял реванш у «Барыса» точно с таким же счетом.

«Барыс» (Нур-Султан, Казахстан) — «Нефтехимик» (Нижнекамск, Россия) — 1:3 (0:0, 0:1, 1:2). Шайбы забросили: Берглунд (51) — Сидоров (38), Севостьянов (48), Вихарев (60). Штраф: 4-4.

«Нефтехимик»: Туохимаа. Сидоров-Клок, Хайруллин-Митякин-Порядин; Петрищев-Кнот, Шафигуллин-Вихарев-Бикмуллин; Березин-Севостьянов, Галимов, Е.Попов-Секстон; Барсуков, Гиматов-Чивилев-Д.Попов.

После 39 игр в активе нижнекамцев стало 37 очков, девятое место. В следующем туре 22 и 23 декабря в Хабаровске «Нефтехимик» сыграет с «Амуром». Защитник Лукаш Клок отправляется на московский этап Евротура Кубок Первого канала в сборную Чехии.