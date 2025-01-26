«Нефтехимик» прервал серию поражений, победив «Ладу» дома

В очередном домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ нижнекамский «Нефтехимик» принимал тольяттинскую «Ладу» и победил со счетом 4:2, прервав серию из шести поражений подряд.

Именно «Лада» является главным конкурентом «Нефтехимика» в борьбе за последнюю путевку в плей-офф в Восточной конференции. У гостей в пассиве перед встречей было три поражения подряд, у хозяев – семь. То есть, предстояла настоящая битва. И ее выиграли хозяева, а тольяттинцы потерпели четвертое поражение кряду.

В первом периоде с первых же секунд пошла жаркая борьба на встречных курсах. Первое же удаление в рядах гостей вышло им боком – Никита Хоружев преуспел на добивании, 1:0. Но автозаводцы быстро выровняли игру и в середине периода восстановили равновесие в счете. Сделал это хорошим кистевым броском Магомед Шараканов, 1:1. Затем гости еще дважды удалялись, но хозяева не воспользовались своими шансами.

Во втором периоде на первой же минуте в ходе флангового рейда Райли Барбер великолепным кистевым броском в ближнюю девятку вновь вывел «Нефтехимик» вперед, 2:1. Четвертое подряд удаление у гостей, но и на этот раз нижнекамцы большинство не реализовали.

В последней трети матча уже хозяева впервые остались в меньшинстве. И вот тольяттинцы своего шанса не упустили – Александр Волков мощно бросил в касание, 2:2. Еще одно удаление у нижнекамцев. Отбились и забили в равных составах, когда убежал один на один Кирилл Капустин, 3:2. Следующее удаление у автозаводцев хозяева реализовали, Евгений Митякин четко замкнул прострел на пятачке, 4:2.

«Нефтехимик» (Нижнекамск) – «Лада» (Тольятти) – 4:2 (1:1, 1:0, 2:1). Шайбы забросили: Хоружев (5), Барбер (21), Капустин (54), Митякин (56) – Шараканов (9), Волков (47). Штраф: 4-10. В следующем туре 28 января на своем льду нижнекамцы примут череповецкую «Северсталь».