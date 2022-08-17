ХК «Нефтехимик» потерпел второе кряду поражение на турнире в Нур-Султане

Сегодня нижнекамский «Нефтехимик» проиграл казахстанскому «Барысу» во втором туре XII Кубка Президента Республики Казахстан по хоккею в Нур-Султане со счетом 0:3, дважды пропустив в меньшинстве.

К этой встрече соперники подошли после поражений в первом туре. Первый период прошел в равной борьбе. Во втором заметным игровым перевесом обладали нижнекамцы, однако гол в большинстве все-таки забили хозяева, 0:1.

В третьем периоде после грубой ошибки в своей зоне гости вновь пропустили, 0:2. А затем «Барыс» опять реализовал большинство, 0:3.

В пятницу, 19 августа, «Нефтехимик» сыграет с «Автомобилистом» из Екатеринбурга.

«Нефтехимик» (Нижнекамск, Россия) — «Барыс» (Нур-Султан, Казахстан) — 0:3 (0:0, 0:1, 0:2).

Шайбы забросили: Рахманов (27), Вэй (50), Бракко (52).

Штраф: 16–6.

«Нефтехимик»: Судницын; Сидоров — Воробьев, Лещенко — Митякин — Порядин; Березин — Петрищев, Камара — Е. Попов — Бучек; Кашников — Леонтьев, Гиматов — Галимов — Д. Попов; Шерстобитов — Гайнуллин, Назаров — Чивилев — Белозеров.