«Нефтехимик» потерпел пятое поражение подряд на старте сезона, уступив «Торпедо»

После четырех подряд поражений на старте чемпионата КХЛ нижнекамский «Нефтехимик» проиграл и сегодня, 2:3 с нижегородским «Торпедо». Уступая 0:3 нижнекамцы за две минуты сократили отрыв до одной шайбы за счет дубля Энтони Камары.

В первом периоде нижнгородцы сразу же обозначили свое игровое превосходство. И довольно скоро открыли счет, когда на добивании отличился Александр Кручинин, 0:1. Как ни старались нижнекамцы, но соперник был быстрее. И второй гол «Торпедо» забили с добивания. Отличился Ларионов.

Во втором периоде нижнекамцы заметно прибавили в агрессивности, перебросали соперника 16-13 в створ ворот, но вновь продемонстрировали нулевой кпд результативности. А вот гости снова свой шанс реализовали — Марк Марин хладнокровно замкнул на пятачке передачу из-за ворот, 0:3.

Наконец в середине заключительного периода Энтони Камара в касание на пятачке замкнул передачу из-за ворот, вернул трибунам надежду, 1:3. Через три минуты опять же броском в касание Камара оформил дубль, 2:3. За две минуты до конца хозяева сменили вратаря на шестого полевого игрока, но гости сумели удержать победный счет.

В следующем туре 16 сентября в Челябинске «Нефтехимик» встретится с «Трактором».

«Нефтехимик» (Нижнекамск) - «Торпедо» (Нижний Новгород) — 2:3 (0:2, 0:1, 2:0)

Шайбы забросили: Камара (48, 51) - Кручинин (6), Ларионов (16), Марин (34). Штраф: 8-10.

«Нефтехимик»: Судницын. Овитю-Воробьев, Порядин-Митякин-Лещенко; Семенов-Березин, Паршин-Галимов-Камара; Гончаров-Леонтьев, Е.Попов-Шарифьянов-Назаров; Кашников-Шерстобитов; Гиматов-Вихарев-Купцов.