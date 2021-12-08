Хоккейный «Нефтехимик» завершил год пятым подряд поражением

Нижнекамский «Нефтехимик» вновь проиграл в чемпионате КХЛ. Поражение от «Сибири» 0:3 стало для команды уже пятым по счету.

В первом периоде после ровного начала сибиряки стали прибирать нити игры в свои руки, поэтому назвать гол «Сибири» случайным никак не получится. Перехват в чужой зоне, кистевой бросок Ника Шора с убойной позиции, 0:1. Статистика неумолима, броски в створ ворот за первые 20 минут: 6-17.

Во втором периоде нижнекамцы, взвинтив темп, попытались переломить ход встречи. «Нефтехимик» получил первое в матче большинство, но не смог его реализовать. Период по статистике бросков в створ ворот — 14-7 — остался за хозяевами, но материализовать свое преимущество им не удалось.

В последней трети матча нижнекамцы приложили максимум усилий, чтобы отыграться. Получили второе большинство, но снова пропустили после ошибки в своей зоне. Александр Шаров не промахнулся из идеальной позиции, 0:2. Сняв вратаря, хозяева получили третий гол в свои, уже пустые ворота, 0:3. Пятое подряд поражение «Нефтехимика».

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Сибирь» (Новосибирск) — 0:3 (0:1, 0:0, 0:2). Шайбы забросили Шор (17), Шаров (57), Пьянов (59). Штраф: 6-4.

«Нефтехимик»: Туохимаа. Сидоров-Клок, Хайруллин-Митякин-Порядин; Семенов-Кнот, Шафигуллин-Вихарев-Купцов; Березин-Петрищев, Галимов-Е.Попов-Секстон; Новиков-Шутов, Д.Попов-Чивилев-Бикмуллин.

После 37 матчей в активе нижнекамцев осталось 35 очков, восьмое место. В следующем туре 10 декабря «Нефтехимик» встретится в Казани с «Ак Барсом».