Фото: hcnh.ru

в Нижнекамске состоится матч Континентальной хоккейной лиги между местным «Нефтехимиком» и СКА.

Встреча пройдет на стадионе «Нефтехим-Арена» и начнется в 19:30 мск.

«Нефтехимик» подходит к игре в хорошей форме: с 32 очками после 28 проведенных матчей команда располагается на третьей строчке в турнирной таблице Восточной конференции.

СКА же пока не может похвастаться стабильностью — с 26 очками после 26 игр армейцы занимают лишь девятое место в таблице Запада.