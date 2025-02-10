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На главную ТИ-Спорт 10 февраля 2025 20:18

«Нефтехимик» полетит на матч с «Сочи» из Уфы, куда отправится на автобусе

«Нефтехимик» полетит на матч с «Сочи» из Уфы, куда отправится на автобусе
Фото: hcnh.ru

«Нефтехимик» полетит на матч в рамках регулярного чемпионата КХЛ с «Сочи» из Уфы, куда доедет на автобусе. Об этом сообщает пресс-служба нижнекамцев в своем телеграм-канале.

Ранее сообалось, что «Нефтехимик» не может вылететь в Сочи из-за густого тумана в аэропорту Бегишево им. Н. В. Лемаева.

Напомним, матч «Нефтехимика» с «Сочи» должен состояться завтра, 11 февраля, в 19:30 по мск. Нижнекамцы в данный момент идут на девятом месте в таблице Восточной конференции. Сочинцы же расположились на 11-ом, последнем месте «Запада».

#ХК Нефтехимик #хк сочи #спорт #хоккей #кхл
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