news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 2 сентября 2025 16:43

«Нефтехимик» подписал защитника Максима Федотова из «Сочи»

Читайте нас в
Телеграм
«Нефтехимик» подписал защитника Максима Федотова из «Сочи»
Фото: hcsochi.ru

«Нефтехимик» приобрел 23-летнего защитника Максима Федотова. Контракт между клубом и новичком рассчитан на один год, сообщает пресс-служба КХЛ.

Напомним, Федотов является бывшим игроком «Сочи». В сезоне 2024/25 он заработал 7 (2+5) очков при показателе полезности -17 в 40 матчах. 29 августа 2025 года южане расторгли с ним контракт.

В клубах КХЛ Федотов также выступал за нижегородское «Торпедо» и питерское СКА. Всего в КХЛ на его счету 205 матчей, 57 очков, 17 шайб и 40 передач.

Федотов – воспитанник «Торпедо» (Нижний Новгород).

#хк сочи #ХК Нефтехимик #кхл #хоккей
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
МЧС: В аэропорту Казани режим «Ковер» снят

МЧС: В аэропорту Казани режим «Ковер» снят

1 сентября 2025
Концерн «Калашников» изготовил автоматы, которые станут перспективным оружием самообороны

Концерн «Калашников» изготовил автоматы, которые станут перспективным оружием самообороны

1 сентября 2025