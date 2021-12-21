«Нефтехимик» подписал контракт с Артюхиным

Нижнекамский «Нефтехимик» заключил соглашение до конца сезона с 38-летним нападающим Евгением Артюхиным, сообщает пресс-служба КХЛ.

Уроженец Москвы не пошел по стопам отца — чемпиона мира по борьбе в тяжелом весе и старшего брата — чемпиона Европы по борьбе в тяжелом весе. Но габариты — рост 197 сантиметров, вес 125 (!) килограммов, предсказуемо сделали Артюхина очень опасным противником на льду. Естественно, что при таких размерах Евгений известен своей сверхжёсткой манерой игры. Он является единственным хоккеистом в истории КХЛ, получившим более 1000 штрафных минут за карьеру.

В КХЛ Артюхин провел 358 матчей, 37 голов и 50 передач в девяти командах, последней был владивостокский «Адмирал». В НХЛ богатырь сыграл 199 матчей за «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Анахайм Дакс» и «Атланта Трэшерс» - 19 голов и 30 передач.

Кроме того, сегодня же «Нефтехимик» заключил новый контракт с чешским защитником Лукашем Клоком до 30 апреля 2024 года.