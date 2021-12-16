«Нефтехимик» подписал нового форварда

Нижнекамский «Нефтехимик» сегодня заключил контракт до конца сезона с нападающим Вячеславом Лещенко, информирует пресс-служба клуба.

Нынешний сезон 26-летний хоккеист начал в «Витязе». Он провел 20 матчей и набрал 7 (4+3) очков.

Всего в КХЛ Лещенко, выступая также за «Куньлунь», «Спартак», «Ак Барс», «Сочи» и «Атлант», провел 345 игр и набрал 119 (56+63) очков.

Нижнекамский клуб усиливает свое нападение, которое явно забуксовало в последнее время, когда «Нефтехимик» потерпел шесть поражений подряд.

После 39 игр в активе нижнекамцев 37 очков — девятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. 22-23 декабря «Нефтехимик» сыграет в Хабаровске с «Амуром».