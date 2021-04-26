«Нефтехимик» подписал контракты с четырьмя хоккеистами «Реактора»

Нижнекамский «Нефтехимик» подписал новые соглашения с четырьмя воспитанниками своей клубной системы. Об этом сообщает пресс-служба ХК.

Новые контракты подписаны с вратарем Артемом Евпаком, защитником Артуром Гусевым, а также нападающими Булатом Шамбазовым и Данилом Михайловым. Прошедший чемпионат игроки провели в молодежной команде «Реактор».