«Нефтехимик» подписал контракт с обладателем Кубка Гагарина Гончаровым

Обладатель Кубка Гагарина Максим Гончаров стал хоккеистом «Нефтехимика». Об этом сообщает пресс-служба нижнекамского клуба.

В минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 32-летний защитник провёл 11 матчей в составе «Авангарда» и «Сибири» в регулярном чемпионате и отметился одной результативной передачей.

В позапрошлом сезоне Гончаров в составе омского клуба впервые в карьере стал обладателем Кубка Гагарина.

Стоит отметить, что на прошлой неделе Максим принял участие в качестве спикера в форуме Танеко в Казани. На мероприятии Гончаров заменил хоккеиста «Тампы-Бэй» Михаила Сергачева.

Напомним, первый матч нового сезона «Нефтехимик» проведет 3 сентября в Москве против ЦСКА.

Ранее нижнекамцы одержали победу на предсезонном турнире Танеко в Казани. В двух играх татарстанский клуб одержал победы над «Салаватом Юлаевым» (4:3) и «Ак Барсом» (4:3 ОТ).