«Нефтехимик» подписал контракт с нападающим Паршиным

Нижнекамский «Нефтехимик» подписал контракт на один сезон с нападающим Денисом Паршиным

Форвард провел 699 матчей в регулярных чемпионатах КХЛ и Кубке Гагарина, в которых он набрал 404 (182+222) очка. Паршин выступал за ЦСКА, «Салават Юлаев», «Торпедо», «Авангард», «Металлург» (Магнитогорск) и «Динамо» (Рига).

Прошлый сезон 36-летний хоккеист провел в Словакии, в клубе «Кошице». В 52 играх регулярного чемпионата и плей-офф нападающий отметился 50 (11+39) очками.

В этом сезоне «Нефтехимик» занял седьмое место в регулярном чемпионате КХЛ. В первом раунде плей-офф нижнекамцы в четырех матчах проиграли серию челябинскому «Трактору».