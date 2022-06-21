Нижнекамский хоккейный клуб «Нефтехимик» подписал контракт с канадским нападающим Энтони Камара. Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с Камара рассчитано на один сезон.

Хотя в 2011 году Камара был задрафтован клубом НХЛ «Бостон Брюинс» в третьем раунде под общим номером 81, ни одного матча в НХЛ Энтони не провел. На родине канадец играл в минорных лигах — ОХЛ, АХЛ, а затем отправился в Европу, поиграв в Дании, Германии, Швеции.

В прошедшем сезоне 28-летний форвард выступал в составе чешского клуба «Пардубице», набрав 38 (22+16) очков в 56 матчах регулярного чемпионата и плей-офф. Также на его счету 88 минут штрафа. В плей-офф он сделал две передачи в восьми играх.