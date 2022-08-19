«Нефтехимик» обыграл «Автомобилист» в заключительном матче на Кубке Президента Казахстана

Нижнекамский «Нефтехимик» обыграл екатеринбуржский «Автомобилист» в заключительном туре XII «Кубка Президента Республики Казахстан» в Нур-Султане со счетом 4:3 по буллитам.

В первом периоде нижнекамцы пять раз играли в большинстве, но забили лишь однажды, когда на добивании преуспел Ансель Галимов. Во втором периоде уральцы сравняли счет, но на последний перерыв команды ушли при счете 3:1 после голов Вячеслава Лещенко и Эдуарда Гиматова. В третьем периоде «Автомобилист» сумел отыграться и перевел игру в овертайм – 3:3.

В итоге победитель встречи определился лишь в серии буллитов, в которой нижнекамцы реализовали три броска против двух у соперника.

«Нефтехимик» (Нижнекамск, Россия) – «Автомобилист» (Екатеринбург) — 4:3 ОТ (1:0, 2:1, 0:2, 0:0, 1:0)

Шайбы забросили: Галимов (5), Лещенко (29), Гиматов (37) — Хисамутдинов (28), Голышев (44), Романцев (56). Штраф 14-14

Следующий этап в рамках подготовки к сезону «Нефтехимик» проведет на турнире в Казани.