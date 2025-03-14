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На главную ТИ-Спорт 14 марта 2025 21:42

«Нефтехимик» победил «Локомотив» по серии буллитов

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«Нефтехимик» победил «Локомотив» по серии буллитов
Фото: hcnh.ru

Сегодня «Нефтехимик» обыграл «Локомотив» (2:1 Б) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

В первом периоде игра была острой, по броскам статистика была 26-13, но счет не был открыт. Первая шайба залетела во второй двадцатиминутке. На 29-ой минуте Райли Барбер после передачи от Марио Паталахи бросил из круга по воротам, 0:1. Однако спустя две минуты «Локомотив» ответил своим голом. Отличился Александр Полунин, сыгравший на добивании после броска Рушана Рафикова, 1:1. С таким счетом завершился второй период.

В третьем периоде и овертайме шайб не было, игра перешла в серию буллитов. Команды совершили 11 бросков на двоих, однако гол забить удалось лишь одному игроку. Владимир Брюквин бросил под щиток Даниилу Исаеву и принес своей команде победу.

#ХК Нефтехимик #хк локомотив #кхл #спорт #хоккей
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