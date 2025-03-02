«Нефтехимик» проиграл «Амуру» во втором матче дальневосточного выезда

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Сегодня «Нефтехимик» проиграл «Амуру» (4:3 Б) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

В первом периоде гости быстро завладели инициативой и забросили шайбу, отличился Булат Шафигуллин после того, как вышел один на один с вратарем, 0:1. Далее игра чуть успокоилась, команды создавали моменты, но голов не было.

Но на 29-й минуте второго периода хозяева льда сравняли счет. Евгений Грачев, стоя спиной к воротам, бросил шайбу между щитков кипера, 1:1. И спустя две с половиной минуты «Нефтехимик» опять вышел вперед благодаря голу Владислава Леонтьева, 1:2. А на 35-й минуте нижнекамцы увеличили отрыв, когда Райли Барбер совершил хороший бросок под перекладину после передачи Ди Жан-Себастьена, 1:3. С таким счетом завершился второй период.

«Амур», однако, в заключительном отрезке игры сумел вернуть ничейный счет. Сначала на 45-й минуте Илья Талалуев переиграл Филиппа Долганова, сделав счет 2:3, а на 51-й Артур Гиздатуллин после отскока шайбы от шлема вратаря отправил ее в ворота, 3:3.

Игра перешла в овертайм, где команды не сумели выявить сильнейшего. В итоге «Амур» забрал победу в серии буллитов.

В следующем матче «Нефтехимик» сыграет с «Адмиралом». Матч состоится 4 марта в 12:30 по мск.