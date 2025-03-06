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На главную ТИ-Спорт 6 марта 2025 15:23

«Нефтехимик» победил «Адмирал» в заключительном матче дальневосточного выезда

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«Нефтехимик» победил «Адмирал» в заключительном матче дальневосточного выезда
Фото: hcnh.ru

Сегодня «Нефтехимик» победил «Адмирал» (3:2) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

В начале первого периода команды обменялись опасными моментами, но до голов дело не дошло. Впервые ворота сумели распечатать игроки «Нефтехимика». На 16-ой минуте Райли Барбер бросил шайбу в правый от себя угол после хорошей комбинации, 0:1. Однако спустя три минуты Павел Шэн вернул ничейный счет, 1:1.

Во втором периоде команды также обменялись голами. За нижнекамцев забил Владимир Брюквин, а за «Адмирал» – Либор Шулак, 2:2.

Под самый конец третьего периода Никита Хоружев забросил шайбу и подарил победу своей команде, 2:3.

В следующем матче команда Олега Леонтьева встретится с московским «Динамо». Игра состоится 11 марта в 19:00 по мск.

#ХК Нефтехимик #хк адмирал #спорт #хоккей #кхл
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