«Нефтехимик» победил «Адмирал» в заключительном матче дальневосточного выезда

Фото: hcnh.ru

Сегодня «Нефтехимик» победил «Адмирал» (3:2) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

В начале первого периода команды обменялись опасными моментами, но до голов дело не дошло. Впервые ворота сумели распечатать игроки «Нефтехимика». На 16-ой минуте Райли Барбер бросил шайбу в правый от себя угол после хорошей комбинации, 0:1. Однако спустя три минуты Павел Шэн вернул ничейный счет, 1:1.

Во втором периоде команды также обменялись голами. За нижнекамцев забил Владимир Брюквин, а за «Адмирал» – Либор Шулак, 2:2.

Под самый конец третьего периода Никита Хоружев забросил шайбу и подарил победу своей команде, 2:3.

В следующем матче команда Олега Леонтьева встретится с московским «Динамо». Игра состоится 11 марта в 19:00 по мск.