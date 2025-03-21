«Нефтехимик» победил «Адмирал» в домашнем матче

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«Нефтехимик» обыграл «Адмирал» (2:1) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Матч с первого периода шел довольно бодро. Команды обменивались опасными моментами и были близки к голу. Но нижнекамцы быстрее реализовали свой момент – на 18-ой минуте Дмитрий Жукенов открыл счет, пока команда находилась в большинстве, 1:0. На перерыв «Нефтехимик» ушел с минимальным превосходством в счете.

Во втором периоде «моряки» сумели отыграться. Причем сделали это в большинстве, как и их оппонент. На 28-ой минуте Никита Сошников бросил в дальний верхний угол после передачи от Даниила Гутика, 1:1. На табло вновь воцарилась ничья, с этим раскладом команды ушли на перерыв перед финальной двадцатиминуткой.

В заключительном отрезке игры хозяева вновь сумели выйти вперед. Егор Юзленко после передачи от Булата Шафигуллина бросил по воротам от синей линии, а Андрей Белозеров добил шайбу в ворота, 2:1. «Адмирал» пытался отыграться, в последние минуты даже снял вратаря, но вшестером игроки владивостокской команды так и не сумели сравнять счет.

Напомним, что это был предпоследний матч для «Нефтехимика» в текущем сезоне КХЛ. В следующем матче коллектив Олега Леонтьева вновь встретится с «Адмиралом». Игра состоится 23 марта в 17:00 по мск.