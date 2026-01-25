news_header_top
«Нефтехимик» перезаключил контракт с защитником Лукой Профакой

Фото: hcnh.ru

Хоккейный клуб «Нефтехимик» перезаключил контракт с защитником Лукой Профакой, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Срок действия нового соглашения рассчитан до 31 мая 2027 года.

В текущем сезоне на счету 23-летнего хоккеиста 14 (7+7) очков в 41 матче Фонбет Чемпионата КХЛ при показателе полезности «плюс 6».

Ранее Лука выступал в Американской хоккейной лиге за «Сан-Диего Галлз» и в Хоккейной лиге Восточного побережья (ECHL) за «Талсу Ойлерз», являвшуюся фарм-клубом «Сан-Диего».

В настоящий момент «Нефтехимик» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 57 очков после 50 матчей.

