На главную ТИ-Спорт 22 января 2026 18:35

«Нефтехимик» переподписал контракт с Жафяровым

Фото: hcnh.ru

«Нефтехимик» перезаключил контракт с Дамиром Жафяровым до 31 мая 2027 года. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Напомним, Жафяров перешел в «Нефтехимик» перед сезоном-2025/26. В настоящий момент на счету нападающего 8 шайб и 17 передач в 36 встречах регулярного чемпионата КХЛ.

Всего в регулярном чемпионате и плей-офф КХЛ 31-летний нападающий провел 705 матчей и набрал 362 (142+220) очка.

Дамир Жафяров в КХЛ выступал за новокузнецкий «Металлург», ЦСКА, «Сибирь», «Адмирал», «Торпедо», СКА, «Ак Барс», «Авангард» и «Барыс».

«Нефтехимик» по итогам 49 матчей находится на 5 месте с 55 очками на «Востоке» в турнирной таблице КХЛ.

#кхл #ХК Нефтехимик #хоккей
