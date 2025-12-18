news_header_top
18 декабря 2025 16:00

«Нефтехимик» отказался от Чмыхова

Фото: hcnh.ru

ХК «Нефтехимик» и защитник Артем Чмыхов в ближайшее время досрочно прекратят сотрудничество по обоюдному согласию сторон, – сообщает Metaraitings.

Напомним, 28-летний защитник пополнил нижнекамский клуб в сезоне-2025/26. Соглашение между ним и татарстанским клубом было рассчитано до мая 2026 года. Последнюю встречу в составе «Нефтехимика» Чмыхов провел 28 ноября против «Шанхайских драконов».

В текущем чемпионате на счету Чмыхова 14 матчей и одна голевая передача при показателе полезности «-2» за «Нефтехимик».

Ранее в КХЛ он выступал в ЦСКА, «Сочи», «Северстали», «Авангарде» и «Адмирале». Всего на его счету в российском чемпионате 214 проведенных матчей и 25 (5+20) очков.

#ХК Нефтехимик #кхл
