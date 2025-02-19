«Нефтехимик» отказал «Арсеналу» и «Енисею» в переходе Алиева

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«Нефтехимик» отказался отпускать и продавать нападающего Саида Алиева в «Арсенал» и «Енисей». Об этом сообщает инсайдер Сергей Ильев в своем телеграм-канале.

Красноярцы интересовались Алиевым, рассматривая его как замену Максиму Савельеву. Туляки же готовы были заплатить небольшую компенсацию и рассматривали вариант обмена Саида на Илью Азявина. Однако нижнекамцев этот вариант не устроил. У самого Алиева в контракте прописаны отступные в размере 20-ти миллионов рублей, сообщает источник.

Инсайдер добавил, что история с уходом Саида началась после матча «Нефтехимика» с «Черноморцем» (1:0), где Алиев так и не вышел на поле, хотя на поле отсутствовал ключевой нападающий нижнекамцев Султан Джамилов из-за травмы. Вместо Саида играл новичок Андрей Никитин. После этого Саид попросил отпустить его из клуба, из-за чего и появились предложения от других команд.

Напомним, первую часть ФНЛ «Нефтехимик» завершил на 11-ом месте в таблице. В следующем матче команда Кирилла Новикова сыграет с владимирским «Торпедо» в рамках сборов. Встреча состоится 21 февраля.