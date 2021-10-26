«Нефтехимик» одержал вторую победу на выезде

В очередном матче чемпионата КХЛ нижнекамский «Нефтехимик» обыграл китайский «Куньлунь» в подмосковных Мытищах со счетом 4:2, дважды отличившись в меньшинстве.

До сего дня за два месяца регулярного чемпионата КХЛ нижнекамцы только однажды познали вкус победы на чужом льду, обыграв в Хельсинки «Йокерит». Сегодня нижнекамцы могли улучшить этот показатель и сделали это.

В первом периоде команды сразу побежали вперед, демонстрируя максимально веселый хоккей. Броски в створ 19–19 лучше всего говорят о характере игры. Первыми в меньшинстве отличились гости: Дэн Секстон убежал к чужим воротам и после впечатляющей паузы хорошим кистевым броском вывел нижнекамцев вперед, 0:1. Это 300-е очко американца в КХЛ.

Но всего через 53 секунды хозяева отыгрались усилиями Паркера Фу, обманувшего на пятачке голкипера гостей Александра Судницына, 1:1. Однако на первый перерыв соперники ушли при счете 1:2. Чешский защитник «Нефтехимика» Лукаш Клок отменным кистевым броском от синей линии реализовал большинство.

Во втором периоде хозяева заиграли еще активнее, броски в створ 16–8, но снова пропустили. И вновь гости забили в меньшинстве — Тимур Хафизов отличился на добивании, 1:3. Затем «Куньлунь» всё же реализовал большинство усилиями Тайлера Вона, 2:3.

В третьем периоде гости упрочили свое преимущество. Булат Шафигуллин сначала перехватил шайбу в чужой зоне, а потом первым успел на добивание, 2:4. Так нижнекамцы добыли вторую в сезоне победу на выезде.

После 22 матчей в активе нижнекамцев 19 очков и девятое место. В следующем туре 28 октября в Ярославле «Нефтехимик» сыграет с «Локомотивом».

«Куньлунь Ред Стар» (Пекин, Китай) — «Нефтехимик» (Нижнекамск, Россия) — 2:4 (1:2, 1:1, 0:1).

Шайбы забросили: Фу (13), Вон (37) — Секстон (13), Клок (15), Хафизов (26), Шафигуллин (50).

Штраф: 10–12.

«Нефтехимик»: Судницын; Березин — Кнот, Хайруллин — Митякин — Порядин; Сидоров — Клок, Бикмуллин — Хафизов — Шафигуллин; Воробьев — Петрищев, Секстон — Чивилев — Д. Попов; Барсуков — Пузанов, Галимов — Е. Попов — Шутов.