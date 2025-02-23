«Нефтехимик» одержал волевую победу над «Трактором» в гостях

Фото: пресс-служба ХК "Нефтехимик"

«Нефтехимик» одержал победу в Челябинске над местным «Трактором», занимающим первую строчку в Восточной конференции.

Нижнекамцы пропустили уже на 13-й секунде встречи. Светлаков прокатился за воротами и выдал пас налево на Горюнова-Рольгизера, который в касание переправил точно в ворота.

Однако нижнекамцы быстро отыгрались. Андрей Белозеров поборолся справа у борта, Булат Шафигуллин сыграл на подборе и выдал отличный пас в центр на Евгения Митякина, который в касание бросил точно.

На 27-й минуте нижнекамцы вышли вперед. Шафигуллин укатился за ворота справа и выдал пас налево на Митякина, который на пятаке точно отправил шайбу в ворота, 1:2.

А под конец третьего периода «волки» поставили точку в этом поединке. Кирилл Капустин справа у борта отобрал шайбу у Дронова и покатился к воротам. Переиграть Фукале ему не удалось, но на добивании удачно сыграл Ди – 1:3.

Таким образом, «Нефтехимик» набирает очки уже в четвертом матче подряд. Ранее татарстанский клуб обыграл питерский СКА, обыграл дома «Ак Барс» и уступил казанцам в гостях в овертайме, что позволило команде Олега Леонтьева увезти из Казани 1 очко.