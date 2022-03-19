«Нефтехимик» одержал волевую победу над «Велесом»

В очередном домашнем матче первенства ФНЛ нижнекамский «Нефтехимик» обыграл московский «Велес» со счетом 2:1.

Игра началась очень активно. Что одна, что другая команды быстро создали реальные голевые моменты. Но гости первыми сумели материализовать свои усилия. Очень красиво со штрафного в обвод стенки в дальний угол забил Артур Галоян, 0:1. Тем не менее, инициатива по-прежнему была в руках нижнекамцев. И как следствие отменный удар головой Артема Котика с линии штрафной, 1:1. Еще через три минуты с пенальти, назначенного за снос Вагиза Галиулина, Мераби Уридия вывел «Нефтехимик» вперед, 2:1.

«Нефтехимик» (Нижнекамск) - «Велес» (Москва) — 2:1 (2:1)

Голы забили: Котик (27), Уридия (30 — с пенальти) — Галоян (15). Предупреждены: Родионов, Москвичев, Шарифуллин, Шоркин — Галоян, Абуллахи, Макеев. На 94-й минуте за вторую желтую карточку удален Шарифуллин.

«Нефтехимик»: Голубев, Калугин, Шоркин, Котов, Бердников, Пруцев (Баранов, 92), Родионов (Шарифуллин, 72), Москвичев (Талалай, 61), Уридия (Ситдиков, 92), Котик (Терехов, 61), Галиулин.