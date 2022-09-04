ФК «Нефтехимик» одержал третью победу подряд

В очередном домашнем матче чемпионата первой лиги нижнекамский «Нефтехимик» дома обыграл ярославский «Шинник» со счетом 1:0, забив победный мяч за 13 минут до конца игры.

После двух побед подряд сегодня нижнекамцы вышли на игру с очень хорошим настроением. Однако в первом тайме заметно больше шансов забить было у ярославцев. Несколько раз только мастерство голкипера «Нефтехимика» Игоря Обухова спасало хозяев от верного гола. Да и в целом «Шинник» смотрелся интереснее. Тем не менее на перерыв команды ушли при счете 0:0.

И во втором тайме ярославцы играли опаснее. Напряжение у ворот Обухова не спадало. Впрочем, хозяева всё же сумели выровнять игру, хотя и не без труда. Следствием стал гол Вагиза Галиулина — мощный удар из пределов штрафной, 1:0. В оставшееся время «Шинник» приложил массу усилий, чтобы отыграться, но нижнекамцы сумели удержать свое минимальное преимущество благодаря вратарю.

После восьми туров в активе нижнекамцев теперь 14 очков и пятое место. В следующем туре 11 сентября «Нефтехимик» сыграет в Туле с «Арсеналом».

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Шинник» (Ярославль) — 1:0 (0:0).

Гол забил Галиулин (77).

Предупреждены: Москвичев — Самойлов.

«Нефтехимик»: Обухов, Ширяев, Калугин, Бердников, Ситдиков, Галиулин, Москвичев, Хубаев, Лайкин (Котик, 58, Школик, 80), Барсов (Дворецков, 58, Зорин, 90), Уридия (Янушковский, 90).