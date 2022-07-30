«Нефтехимик» одержал первую победу в сезоне, обыграв «Волгу» в Ульяновске

Сегодня нижнекамский «Нефтехимик» в Ульяновске обыграл местную «Волгу» со счетом 2:0 в третьем туре чемпионата первой лиги. Это победа стала для татарстанской команды первой в сезоне.

Игра началась с настойчивых атак ульяновцев, работы у голкипера гостей Игоря Обухова была предостаточно. Нижнекамцы отвечали контратаками, в одной из которых Руслан Безруков пробил издали в штангу.

Вскоре после начала второй половины встречи вратарь «Волги» Семен Морозов сбил в своей вратарской нападающего «Нефтехимика» Мераби Уридия. Сам пострадавший четко исполнил пенальти, 0:1.

А на последних секундах встречи Максим Лайкин с центра поля перебросил мяч через вратаря хозяев, 0:2.

В следующем туре 8 августа дома нижнекамцы будут принимать казанский «Рубин».

«Волга» (Ульяновск) - «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 0:2 (0:0)

Голы забили: Уридия (55 — с пенальти), Лайкин (95)

«Нефтехимик»: Обухов, Ширяев, Калугин, Ситдиков, Котов, Галиулин, Школик (Денисов, 58), Безруков (Черкес, 83), Москвичев (Лайкин, 72), Дворецков (Терехов, 58), Уридия (Янушковский, 72).