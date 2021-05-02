Футбольный «Нефтехимик» обыграл «Велес» благодаря дублю Уридии

Сегодня нижнекамский «Нефтехимик» на своем поле обыграл столичный «Велес», с которым последние месяцы борется за 7 — 8-е места. Матч завершился со счетом 2:0 — дубль на счету воспитанника «Рубина» Мераби Уридии.

Первый гол был забит всего через пару минут после начала встречи. Ошибка голкипера «Велеса» на выходе, и лучший бомбардир «Нефтехимика», воспитанник казанского «Рубина» головой протолкнул мяч в сетку. 1:0, 15-й гол в чемпионате ФНЛ. Не прошло и десяти минут, как Уридия оформил дубль, ударив практически с центра поля. Он перебросил мяч через голкипера гостей, далеко вышедшего из ворот, — 2:0.

Тем не менее гостям удалось погасить порыв «Нефтехимика». В итоге концовка первой половины встречи прошла с заметным игровым и территориальным преимуществом гостей. Пару раз от верных голов нижнекамцев спас голкипер Вячеслав Исупов.

Во втором тайме гости продолжили контрнаступление. Нижнекамцы успешно отбивались и время от времени проводили очень опасные контратаки. Уридия едва не сделал хет-трик. Словом, достаточно хладнокровно хозяева удержали победу, пополнив свой счет тремя полнокровными очками.

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Велес» (Москва) — 2:0 (2:0). Голы забил Уридия (2, 12). Предупреждены Юшин — Лассана, Федчук, Фещенко.

«Нефтехимик»: Исупов, Первушин (Яковлев, 90+2), Потапов, Ширяев, Калугин, Денисов, Юшин (Ситдиков, 56), Кленкин (Канаев, 89), Хубаев (Петров, 77), Галиулин, Уридия (Котик, 81).

После 40 матчей в активе нижнекамцев 67 очков — седьмое место. В следующем туре, 8 мая, дома «Нефтехимик» примет «СКА-Хабаровск».