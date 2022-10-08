«Нефтехимик» обыграл в Нижнекамске «Автомобилист» в рамках регулярного чемпионата КХЛ

Сегодня нижнекамский «Нефтехимик» обыграл на (4:3) своем льду лидера Восточной конференции КХЛ «Автомобилист» из Екатеринбурга. Это шестая подряд победа нижнекамцев в Нижнекамске.

В первом периоде после ровного начала гости были вынуждены часто фолить. Хозяева реализовали второе большинство всего за три секунды. Сразу после выигранного вбрасывания с убойной позиции не промахнулся Энтони Камара – 1:0. Это пятый гол канадца в сезоне. Но и уральцы первое же удаление у хозяев реализовали, 1:1.

Во втором периоде уральцы постепенно перехватили инициативу, поэтому гол Георгия Белоусова на добивании был вполне ожидаемым. Но в концовке периода мощный щелчок Михаила Сидорова восстановил равновесие в счете, 2:2.

В середине третьего периода за 22 секунды цели достигли два отличных кистевых броска в исполнении форвардов «Нефтехимика». Сначала попал Андрей Белозеров, за ним свой дубль оформил Камара, 4:2. Вскоре в большинстве гости сократили разрыв в счете, 4:3. В концовке сменив вратаря уральцы бросились отыгрываться, но хозяева удержали победный счет. Шестая кряду победа «Нефтехимика» с Эмилем Гариповым в воротах.

В следующем туре 11 октября «Нефтехимик» дома примет «Трактор» из Челябинска.

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) - 4:2 (1:1, 1:1, 2:1)

Шайбы забросили: Камара (9, 49), Сидоров (39), Белозеров (48) - Жукенов (16), Белоусов (37), Эберт (52)