«Нефтехимик» обыграл в Нижнекамске «Ак Барс» в третьем матче серии плей-офф

Казанский «Ак Барс» проиграл (2:4) на выезде нижнекамскому «Нефтехимику» в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина. Команда Олега Леонтьева сравняла счет в серии: 2-2.

В первом периоде команды заброшенными шайбами не отметились. Сразу после перерыва «Ак Барс» за 38 секунд забросил две шайбы. Кирилл Петров завершил комбинацию партнеров, забросив вторую для себя шайбу в плей-офф. А Станислав Галиев удачно подставил клюшку под бросок Кирилла Адамчука – 0:2. Для Галиева эта шайба стала третьей в плей-офф.



«Ак Барс» контроллировал ход матча, но ошибся вратарь казанцев Тимур Билялов, не справившись с простым броском Рауля Якупова. Позже Семен Кизимов восстановил равновесие в счете – 2:2.



В заключительном периоде преимуществом владел «Нефтехимик» и вырвал победу в концовке матча, благодаря голу Евгения Митякина – 3:2. Точку в матче поставил Вячеслав Лещенко, добив шайбу в ворота – 4:2.

Пятый матч серии пройдет 9 марта в Казани.

«Нефтехимик» – «Ак Барс» – 4:2 (0:0, 2:2, 2:0)

0:1 Петров (Шипачёв, Кагарлицкий, 21:12)

0:2 Галиев (Адамчук, 21:50)

1:2 Якупов (Купцов, Сидоров, 26:37)

2:2 Кизимов (Белозёров, 32:32)

3:2 Митякин (Лещенко, 55:27, 5х4)

4:2 Лещенко (Попов, 58:59)