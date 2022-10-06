«Нефтехимик» обыграл столичное «Динамо» и одержал пятую победу кряду

В очередном домашнем матче чемпионата КХЛ нижнекамский «Нефтехимик» обыграл по буллитам столичное «Динамо» со счетом 3:2, эта пятая подряд победа нижнекамцев.

В первом периоде событий было столько, что их хватило бы на несколько матчей. Прошло всего пять минут, как шайба влетела в ворота москвичей, сделал это дальним броском Руслан Петрищев, 1:0. В середине периода гости отыгрались, когда Эрик О'Делл мгновенно среагировал на причудливый отскок шайбы, 1:1. Должны были вскоре нижнекамцы вновь выйти вперед — Ансель Галимов вышел один на один, его завалили, он успел в падении попасть в перекладину, буллит. Увы, форвард хозяев свой шанс упустил.

Во втором периоде веселый хоккей продолжился. На этот раз первыми вышли вперед динамовцы, отличный дальний щелчок получился у Ильи Каблукова, 1:2. Отыгрались хозяева еще эффектнее, в касание с острейшего угла забил Вячеслав Лещенко, 2:2.

Третий период успеха никому не принес, голов не было. Как и в овертайме, хотя в дополнительной пятиминутке гости были явно активнее. Поэтому победитель был определен в серии буллитов. Здесь удача улыбнулась нижнекамцам, они реализовали три подхода (Лещенко, Белозеров, Назаров) против одного у москвичей. Пятый матч защищал ворота «Нефтехимика» Эмиль Гарипов — пятая победа!

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:2 Б (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 0:0). Шайбы забросили: Петрищев (6), Лещенко (36) - О'Делл (13), Каблуков (28). Штраф: 4-2.

«Нефтехимик»: Гарипов. Сидоров-Воробьев, Камара-Митякин-Порядин; Овитю-Леонтьев, Шафигуллин-Е.Попов-Лещенко; Березин-Кашников, Белозеров-Чивилев-Назаров; Петрищев-Шерстобитов, Купцов-Галимов-Бикмуллин.

В следующем туре 8 октября «Нефтехимик» дома примет «Автомобилист» из Екатеринбурга.