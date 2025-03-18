«Нефтехимик» обыграл «Спартак» в Москве

Фото: hcnh.ru

Сегодня «Нефтехимик» обыграл «Спартак» (2:1) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

В первом периоде команды обменялись кучей опасных моментов, но счет так и не открылся.

Лишь во втором отрезке игры залетела первая шайба в этом матче. На 22-ой минуте Андрей Локтионов вывел хозяев вперед, выйдя в зону соперника по центру и мощно пробив в правый угол ворот, 1:0. «Нефтехимик» быстро отыгрался – спустя 41 секунду Райли Барбер сравнял счет, шайба залетела благодаря рикошету от голкипера Дмитрия Николаева, 1:1. А уже на 26-ой минуте Григорий Селезнев вывел гостей вперед, 1:2. На 31-ой минуте Булат Шафигуллин упрочил преимущество «Нефтехимика», с «ленточки» переправив шайбу в ворота, 1:3. «Спартак», однако, один гол отыграл. На 34-ой минуте Николай Голдобин пробил по воротам и после отскока шайбы от кипера сыграл на добивании, 2:3. Но гости вновь вернули себе преимущество в два гола – на 40-ой минуте Никита Хоружев сделал счет 2:4. В итоге с таким счетом завершилась вторая двадцатиминутка матча.

В третьем периоде «Спартак» бился, пытался отыграться, но ничего не выходило. «Нефтехимик» удержал победный счет и увез победу из Москвы.

В следующем матче «Нефтехимик» сыграет с «Адмиралом». Встреча состоится 21 марта в 19:00 по мск.