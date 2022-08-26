«Нефтехимик» обыграл «Салават Юлаев» в стартовом матче Кубка Танеко

В своем первом матче на казанском предсезонном турнире Кубок Танеко нижнекамский «Нефтехимик» по буллитам обыграл уфимский «Салават Юлаев» со счетом 4:3, уступая в середине третьего периода 0:2.

Свой первый контрольный матч в межсезонье нижнекамцы провели в Уфе 29 июля, где обыграли «Салават Юлаев» со счетом 4:3. Затем проиграли «Ак Барсу», сыграли в Нур-Султане на Кубке Президента Казахстана (2 победы и победа по буллитам). И вот последние прикидки перед сезоном в Казани на Кубке Танеко и новая победа нижнекамцев над уфимцами.

Сегодня нижнекамцы быстро нарушили правила, а уфимцы столь же быстро реализовали большинство. Но видеопросмотр определил, что Александр Кадейкин забивал рукой, гол поэтому засчитан не был. Концовка первой трети матча осталась за уфимцами, сумевшими материализовать свой игровой перевес. Артем Пименов преуспел на добивании, отправив шайбу под перекладину, 1:0.

Во втором периоде атака с ходу привела ко второму голу «Салавата Юлаева». Глеб Кузьмин в касание замкнул с пары метров прострел, 2:0. В заключительной двадцатиминутке нижнекамцы приложили массу усилий, чтобы отыграться.

В середине периода канадец Энтони Камара замкнул в касание на пятачке передачу Дениса Паршина. Через четыре минуты уже Ансель Галимов поразил пустые ворота «Салавата Юлаева» после паса Егора Попова, 2:2. Не прошло и двух минут, как Камара, сделав дубль, вывел «Нефтехимик» вперед, попав в цель с острого угла, 2:3. Но уфимцы через минуту восстановили равновесие, это Джошуа Хо Сэнг преуспел на добивании, 3:3.

В овертайме игра шла под диктовку нижнекамцев, но забить не удалось. А в серии буллитов «Нефтехимик» реализовал два броска против одного у «Салавата Юлаева». Вторая летняя победа нижнекамцев над уфимцами.

В сегодняшнем вечернем матче «Ак Барс» встретится с ярославским «Локомотивом». А «Нефтехимик» завтра сыграет с казанцами.

«Салават Юлаев» (Уфа) - «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:4 Б (1:0, 1:0, 1:3, 0:0, 0:0)

Шайбы забросили: Пименов (15), Кузьмин (36), Хо Сэнг (56) — Камара (49, 55), Галимов (53)

«Нефтехимик»: Мурыгин. Воробьев-Овитю, Лещенко-Митякин-Порядин; Сидоров-Петрищев, Камара-Чивилев-Паршин; Кашников-Леонтьев, Гиматов-Е.Попов-Галимов; Семенов-Березин, Купцов-Вихарев-Бучек.