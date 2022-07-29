«Нефтехимик» обыграл «Салават Юлаев» в контрольном матче в Уфе
Нижнекамский «Нефтехимик» обыграл уфимский «Салават Юлаев» в рамках подготовки к старту сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Контрольный матч, проходивший в Уфе на стадионе «Уфа-арена» завершился победой нижнекамского клуба со счетом 4:3. Победная шайба оказалась на счету нападающего Рафаэля Бикмуллина.
Стоит отметить, что по ходу встречи «Нефтехимик» дважды вел в счете с преимуществом в три шайбы: 3:0 и 4:1, но в концовке едва не упустил победу.
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:4 (0:2, 1:1, 2:1)
0:2 Морозов, 15:31
0:3 Попов, 33:57
1:3 Мясищев, 38:23
1:4 Бикмуллин, 48:21
2:4 Скориков, 51:07
3:4 Пименов, 52:07