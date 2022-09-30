«Нефтехимик» обыграл «Металлург», прервав семиматчевую победную серию магнитогорцев

После десяти поражений кряду на старте сезона «Нефтехимик» одержал вторую победу подряд, в увлекательной перестрелке обыграв на выезде «Магнитку» со счетом 6:5.

В составе нижнекамцев дубль оформил Вячеслав Лещенко. Также по одному разу отличились Энтони Камара, Йоанн Овитю, Ансель Галимов и Павел Порядин. У хозяева забивали Семен Кошелев, Егор Коробкин, Коди Курран и Архип Неколенко.

Таким образом, «Нефтехимик» выиграл во второй раз кряду и с пятью очками остался на 11-й позиции турнирной таблицы Восточной конференции.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» 2 октября в Челябинске сыграет с «Трактором».

«Металлург» (Магнитогорск) – «Нефтехимик» (Нижнекамск) – 5:6 (1:1, 1:2, 3:3)

Шайбы забросили: Кошелев (12), Коробкин (31), Чибисов (46), Керрен (59), Неколенко (60) - Камара (17), Лещенко (28, 44), Овитю (29), Галимов (51), Порядин (69). Штраф: 8-6.