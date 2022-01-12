«Нефтехимик» обыграл лидера КХЛ

В первом в новом году домашнем матче чемпионата КХЛ нижнекамский «Нефтехимик» обыграл челябинский «Трактор» со счетом 4:2, забросив победную шайбу за две минуты до конца.

Принимали сегодня нижнекамцы единоличного лидера регулярного чемпионата челябинский «Трактор». Уже один этот факт придавал большое значение матчу.

В первом периоде при активном, обоюдоостром хоккее команды не заработали ни одного удаления. Но больше и опаснее атаковали все-таки нижнекамцы. Они и добились успеха первыми, когда Эдуард Гиматов в падении успел добить шайбу в ворота, 1:0. Не прошло и двух минут, как свой гол на добивании забили и челябинцы, 1:1. Однако на первый перерыв соперники ушли при счете 2:1. Выход «два в один», Вячеслав Лещенко не стал делать ожидаемую передачу, бросил сам, и попал в ближний угол.

Во втором периоде челябинцы перехватили инициативу. Очень не вовремя хозяева потеряли шайбу в своей зоне, и свободный Лукаш Седлак в упор «расстрелял» голкипера «Нефтехимика» Александра Судницына, 2:2.

В третьем периоде игра заметно успокоилась, никто не хотел рисковать. Судьба встречи решилась в самой концовке. Взрывной побег Павла Порядина, точный бросок в дальний угол — 3:2 за две минуты до конца. Уральцы снимают вратаря и получают еще одну шайбу в пустые ворота. «Нефтехимик» обыграл лидера чемпионата, 4:2.

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Трактор» (Челябинск) — 4:2 (2:1, 0:1, 2:0). Шайбы забросили: Гиматов (12), Лещенко (15), Порядин (58), Секстон (59) — Стась (13), Седлак (37). Штраф: 2-4.

«Нефтехимик»: Судницын, Сидоров-Петрищев, Шафигуллин-Митякин-Порядин; Семенов-Кнот, Гиматов-Вихарев-Купцов; Березин-Севостьянов, Секстон-Галимов-Лещенко; Шутов, Е.Попов-Шарифьянов-Чивилев.

После 49 матчей в активе нижнекамцев стало 52 очка, седьмое место.