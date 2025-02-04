«Нефтехимик» обыграл «Ладу» в гостевом матче

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Сегодня «Нефтехимик» победил «Ладу» (3:2) на выезде в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Первый период начался бодро. Уже на второй минуте нападающий нижнекамцев Кирилл Капустин отправил шайбу в ворота соперника, 0:1. Затем игра пошла достаточно нервно. Сначала удаление получил игрок тольяттинцев Егор Юзленко, а потом случилась драка между Владиславом Семиным и Ильей Пастуховым. В итоге оба получили по штрафу. А на 11-ой минуте Райли Барбер вывел «Нефтехимик» вперед, команда разыграла комбинацию в большинстве, 0:2.

Во втором периоде хозяева льда стали наседать на нижнекамцев. В итоге на 33-ей минуте Никита Попугаев поразил ворота броском в дальний угол, 1:2. Однако на 37-ой минуте «Нефтехимик» вновь увеличил отрыв, шайбу забросил Герман Точилкин, 1:3. С таким счетом команды ушли на перерыв.

В заключительной двадцатиминутке хозяева вновь сократили отставание. Дмитрий Кугрышев попал в «домик» вратарю Филиппу Долганову, 2:3. Но под самый конец встречи, на 57-ой минуте, игрок гостей Ди Жан-Себастьен забросил шайбу и установил финальный счет 4:2.

В следующем матче подопечные Олега Леонтьева встретятся с «Салаватом Юлаевым». Игра состоится 6 февраля в 17:00 по мск.