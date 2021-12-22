«Нефтехимик» обыграл конкурента в Хабаровске

В Хабаровске сегодня встречались конкуренты в борьбе за попадание в зону плей-офф Восточной конференции КХЛ. В итоге победу со счетом 3:1 одержал «Нефтехимик».

«Нефтехимик» после отличного старта и уверенной игры осенью перед недавним антрактом в чемпионате КХЛ потерпел шесть поражений подряд и вылетел из первой восьмерки, опустившись на девятое место. На десятом шел «Амур», у которого как и у нижнекамцев было 37 очков. Поэтому сегодняшняя встреча была так важна для обеих команд.

В первом периоде прошло всего десять секунд, как шайба влетела в ворота хабаровчан. Евгений Митякин воспользовался отскоком шайбы на пятак, 0:1. Как ни пытались затем хозяева восстановить равновесие в счете, но у них ничего не получилось, несмотря на то что «Амур» сильно перебросал гостей, 13-7 броски в створ ворот. Хотя «Нефтехимик» дважды за эти 20 минут оставался в меньшинстве. Могли и гости увеличить свое преимущество, но счет до первого перерыва так и не изменился.

С начала второго периода дальневосточники продолжили штурм ворот нижнекамцев, защищаемые сегодня финном Франсом Туохимаа. Но два подряд удаления помешали намерениям хабаровчан, поэтому и счет бросков в створ ворот за период стал другим, 7-11. И, как следствие, второй гол в ворота «Амура». За 55 секунд до конца второго периода счет стал 0:2. Это новичок «Нефтехимика» Вячеслав Лещенко реализовал большинство на добивании.

В третьем периоде настойчивые атаки хозяев привели-таки к ответной шайбе, когда Александр Горшков в падении с острого угла ухитрился попасть в ворота Туохимаа, 1:2 за две с половиной минуты до конца основного времени. В концовке периода «Амур» снял вратаря, выпустил шестого полевого игрока и получил третью шайбу в пустые ворота, 1:3. Важная победа «Нефтехимика».

«Амур» (Хабаровск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 1:3 (0:1, 0:1, 1:1). Шайбы забросили: Горшков (58) — Митякин (1), Лещенко (40), Хайруллин (60). Штраф: 8-8.

«Нефтехимик»: Туохимаа. Сидоров-Клок, Хайруллин-Митякин-Порядин; Воробьев-Кнот, Шафигуллин-Вихарев-Бикмуллин; Петрищев-Березин, Секстон-Галимов-Лещенко; Шутов, Гиматов-Чивилев-Купцов.

После 40 матчей в активе нижнекамцев стало 39 очков, девятое место. Завтра команды вновь сыграют в Хабаровске.