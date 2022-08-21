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Спорт
21 августа 2022  21:09
Cергей Гаврилов

«Нефтехимик» обыграл дома «Велес»

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В очередном домашнем матче чемпионата первой лиги нижнекамский «Нефтехимик» сегодня принимал на своем поле столичный «Велес» и победил со счетом 2:0.

Лишь после перерыва хозяева смогли материализовать свое преимущество в концовке встречи. Сначала отличился Мераби Уридия, а удвоил перевес нижнекамцев вышедший на замену Максим Лайкин. Трудовая победа «Нефтехимика» 2:0.

В следующем туре 27 августа «Нефтехимик» сыграет в Ульяновске с «Волгой».

«Нефтехимик» (Нижнекамск) - «Велес» (Москва) — 2:0 (0:0)

Голы забили: Уридия (74), Лайкин (86). Предупреждены: Лайкин - Логуа, Бацуев, Стаменкович.

«Нефтехимик»: Обухов, Ширяев, Калугин, Бердников, Котов, Галиулин (Денисов, 86), Безруков (Ситдиков, 84), Хубаев, Школик (Москвичев, 46), Котик (Лайкин, 46), Уридия.

#футбол #первая лига #нефтехимик
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