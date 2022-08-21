«Нефтехимик» обыграл дома «Велес»

В очередном домашнем матче чемпионата первой лиги нижнекамский «Нефтехимик» сегодня принимал на своем поле столичный «Велес» и победил со счетом 2:0.

Лишь после перерыва хозяева смогли материализовать свое преимущество в концовке встречи. Сначала отличился Мераби Уридия, а удвоил перевес нижнекамцев вышедший на замену Максим Лайкин. Трудовая победа «Нефтехимика» 2:0.

В следующем туре 27 августа «Нефтехимик» сыграет в Ульяновске с «Волгой».