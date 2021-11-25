ХК «Нефтехимик» обыграл дома по буллитам рижское «Динамо» со счетом (3:2). После позавчерашнего домашнего разгрома от питерского СКА (2:8) нижнекамцам сегодня требовалось вернуть доверие родных трибун. У рижан были свои задачи, но хозяева площадки добились своего.

В первом периоде нижнекамцы сразу захватили инициативу в свои руки. Рижане ждали такого начала и в первые семь минут вполне уверенно нейтрализовали все атаки «Нефтехимика», пока не прошла отличная диагональная передача на пятачок на Маратиа Хайруллина, вовремя подставившего клюшку, 1:0. Да и в целом период прошел с преимущество хозяев, чему свидетельство счет бросков в створ ворот, 11-9.

Во втором периоде борьба выровнялась. Ни одна из команд не смогла воспользоваться шансом, однако на предпоследней минуте периода нелогичный бросок Рудольфа Червенки от борта привел к голу в ворота «Нефтехимика», 1:1. Правда, арбитры засчитали взятие ворот только после видеопросмотра. Рижане вполне заслужили свой гол.

На волне успеха в самом начале третьего периода «Динамо» уже вышло вперед. Дубль оформил Рудольф Червени, точно бросивший с пятачка, 1:2. Нижнекамцы обрушили волны атак на ворота «Динамо» и добились своего за три с небольшим минуты. Правда, гол был засчитан только после видеопросмотра, поскольку не сразу судьи разобрались, как забил Андрей Чивилев — 2:2. Овертайм.

В дополнительной пятминутке нижнекамцы получили большинство, но не использовали. Так и доиграли до серии буллитов. И здесь удача оказалась на стороне хозяев, реализовавших два подхода (Хайруллин, Митякин) против одного у гостей. Трудная победа «Нефтехимика».

«Нефтехимик» (Нижнекамск, Россия) — «Динамо» (Рига, Латвия) — 3:2 Б (1:0, 0:1, 1:1, 0:0). Шайбы забросили: Хайруллин (8), Чивилев (57) — Червени (39, 42). Штраф: 2-8.

«Нефтехимик»: Судницын. Сидоров — Клок, Хайрулин — Митякин — Порядин; Воробьев — Кнот, Галимов, Е.Попов — Секстон; Березин — Петрищев, Бикмуллин — Чивилев — Шутов; Севостьянов — Барсуков, Купцов — Хафизов — Шафигуллин.

После 32 матчей в активе нижнекамцев стало 34 очка, седьмое место. В следующем туре 27 ноября дома «Нефтехимик» примет казанский «Ак Барс.»