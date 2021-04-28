«Нефтехимик» обыграл дома «Балтику» со счетом 2:1

В очередном домашнем матче чемпионата ФНЛ нижнекамский «Нефтехимик» в меньшинстве обыграл со счетом 2:1 калининградскую «Балтику».

Пять ничьих в последних шести матчах изрядно притормозили турнирный путь нижнекамцев, хотя «Нефтехимик» давно отказался от борьбы за выход в РПЛ в нынешнем сезоне. Но каждый матч на финише важен. Так что игра началась с обоюдных атак, никто в обороне не отсиживался. Однако до реальных голевых моментов дело пока не доходило. Лишь на 21-й минуте главный бомбардир хозяев Мераби Уридия выскочил один на один, но пробил чуть неточно. И все же нижнекамцы забили, после грубой ошибки защитников «Балтики» Данил Кленкин буквально вколотил мяч в сетку метров с двух, 1:0. Но в концовке гости смогли отыграться со второго пенальти — первый вратарь «Нефтехимика» Вячеслав Исупов отбил, судьи дали перебить и со второго захода Михаил Маркин забил, 1:1.

Во второй половине встречи хозяева взвинтив темп, попытались дожать неуступчивого соперника. И в середине второго тайма нижнекамцы добились своего — дальний удар Давида Хубаева, рикошет от защитника «Балтики», 2:1. Вскоре хозяева остались в меньшинстве, когда за вторую желтую карточку был удален защитник «Нефтехимика» Илья Калачев. Так что в концовке матча нижнекамцам пришлось усиленно отбиваться. Отбились, сохранив минимальный перевес в счете.

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Балтика» (Калининград) — 2:1 (1:1). Голы забили: Кленкин (34), Хубаев (66) — Маркин (45 — с пенальти). Предупреждены: Калачев, Хубаев, Новиков (главный тренер) — Альшин. На 73-й минуте за вторую желтую карточку удален Калачев.

«Нефтехимик»: Исупов, Первушин, Калачев, Потапов, Семенов (Галиулин, 60), Калугин, Юшин (Ситдиков, 85), Кленкин (Котик, 87), Хубаев, Петров, Уридия (Ширяев, 77).

После 39 игр в активе нижнекамцев стало 64 очка, седьмое место. В следующем туре 2 мая «Нефтехимик» примет дома соседа по турнирной таблице столичный «Велес».