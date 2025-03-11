«Нефтехимик» обыграл «Динамо» после камбэка

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Сегодня «Нефтехимик» на своем льду обыграл московское «Динамо» (4:3) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Гости выдали мощный старт периоде и забили гол уже на первой минуте. Отличился Антон Сизов дальним верхним броском от синей линии, 0:1. Пока «Нефтехимик» находился в нокдауне, «Динамо» быстро забросило вторую шайбу. На сей раз героем момента стал Максим Комтуа, на четвертой минуте забивший гол после передачи от Дмитрия Рашевского, 0:2. Тем не менее, нижнекамцы сумели вернуть себе нити игры и на 12-ой минуте отыграли один гол, находясь в большинстве. Кирилл Капустин оторвался от защитников и откатился к дальней штанге, откуда поразил пустой угол ворот, 1:2. С таким счетом команды ушли на перерыв.

Вторые 20 минут сложились для «Нефтехимика» куда удачнее, нежели стартовые. Так, на 34-ой минуте встречи Никита Хоружев отобрал шайбу у Рашевского и поразил ворота Максима Моторыгина, 2:2. На уже на 40-ой нижнекамцы смогли выйти вперед благодаря голу Германа Точилкина. После вбрасывания от синей линии, выигранного им, последовал бросок. Герман подправил снаряд в ворота и сделал счет 3:2.

Заключительный период подарил еще один гол «Нефтехимика». Снова отличился Капустин, подправив шайбу в ворота после передачи Андрея Белозерова, 4:2. Под конец встречи «Динамо» все-таки сумело отыграть один гол. На 57-ой минуте Никита Гусев забросил в дальний верхний угол, 4:3. На последних минутах «бело-голубые» пошли на решительные меры и сняли вратаря, выйдя на лед после тайм-аута вшестером.

В следующем матче команда Олега Леонтьева сразится с «Локомотивом». Встреча состоится 14 марта в 19:00 по мск.